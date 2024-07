Paróquia de São Joaquim em Festa patronal no jubileu dos 60 anos

Nesse XVII Domingo do tempo comum, o Arcebispo de Luanda celebrou o Jubileu dos 60 da festa patronal da Paróquia de São Joaquim, Vigararia da Conceição, Zona Centro, Praia do Bispo.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, começou a celebração fazendo memória, Cristo com vida mas sempre a fazer memória” no antigo testamento Deus convida Israel a fazer memória, escuta Israel o senhor que é o teu único Deus e Israel deveria fazer memória sempre desta realidade, em casa de cada israelita estavam escrita nas paredes estas palavras, escuta Israel no Senhor é o teu único Deus e Jesus sempre nesta tradição da memória fecunda, da memoria que restaura, da memória que conforta, disse também aos discípulos, fazei memoria de mim, com toda carga e densidade, fazei memória de mim”.

O Arcebispo de Luanda disse que é o momento de fazer memória de muitas pessoas que fazem parte da vida da paróquia e do território que caminharam ao longo destes 60 anos” alguns já não estão connosco, outros estão em casa doentes acamados, antigamente eram os ativos os dinâmicos, os grandes promotores e dinamizadores destas festas, mas uns pela lei da vida, da criação, da salvação já estão juntos de Deus na casa do pai, outros em casa devido a fragilidade humana, pela debilidade da nossa natureza”.

Na sua homilia Dom Filomeno, começou por agradecer o momento cordial e caloroso, saudou em especial aos residentes do território paroquial” Samba, Coreia, Praia do Bispo e Chicala, em especial os que nasceram naquela comunidade” sois todos filhos de Deus, sois todos filhos desta paróquia, sois todos pessoas comprometidas com o bairro e os bairros, crentes e não crentes partilhando o sonho de ser comunidade de irmãos e amigos em busca de condições de vida melhor”.

Um longo caminho foi percorrido por esses caminhos” caminho de fé marcado pela confiança e oração caminho da esperança tocado pela generosidade e sacrifício mútuo, uma expressão de gratidão a vós paroquianos de São Joaquim que desde o ano passado acolhestes e fizeste esta peregrinação que vos trouxe até aqui hoje, para que este encontro de fé, de esperança e caridade acontecesse, estamos a celebrar os 60 anos da paróquia”

No final da celebração Dom Filomeno agradeceu a comunidade por cuidar bem da paróquia e sugeriu a comunidade para começar a pensar e mobilizar as pessoas para realizarem as festas dos bairros” Praia do Bispo, Samba, Coreia, são bairros antigos e com história na nossa cidade, nas outras nações do mundo as localidades fazem as suas festas próprias organizam-se mobilizam-se, faz parte da vida social, da vida cultural, não podemos viver sempre no primitivismo”.

O Arcebispo agradeceu toda equipa diocesana que trabalha na paróquia do São Joaquim da Praia do Bispo.

“Deixa a luz do céu entrar” assim encerrou a missa de acção de graça pelos 60 anos da festa patronal de São Joaquim.