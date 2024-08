Está acesa a tocha do FEST JOVEM

Cerca de 5 mil jovens vindos das várias Dioceses do País participam do FEST JOVEM. Um evento que se propõe a realizar catequeses e oferecer vários momentos de reflexão sobre o papel juvenil no processo de crescimento social da nossa comunidade nacional

Na abertura os Jovens foram acolhidos pelas autoridades administrativas da cidade capital, Jorge Mingueis Augusto, Vice-governador de Luanda para o sector Económica, deu as boas vindas a todos os delegados deste FEST JOVEM- Luanda 2024.

A Missa inaugural foi presidida por Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana, que deixou na sua homilia importantes advertências aos jovens.

“ Caros jovens, durante esses belos dias, dias de experiencia de fé, descubramos Jesus, tenhamos um encontro pessoal com ele, permitamos que ele seja o senhor da nossa vida, não estamos aqui para aprofundarmos os nossos conhecimentos e as nossas teorias a respeito do mestre, mas sim, este é um momento propício de crescermos na intimidade, na vida mística, na oração, na contemplação e na meditação de valores, que Jesus o eterno Jovem nos ensinou a viver, nós precisamos de mostrar, precisamos de indicar aos demais jovens da nossa terra, das nossas cidades quem é Jesus e mostrar para o mundo quem é Jesus, não é simplesmente gritar, olha ele é o senhor, ele é Deus, mostrar quem é Jesus para o mundo é mostrar com a nossa vida e da forma como vivemos e nos amamos que Jesus Cristo é a razão e o sentido do nosso viver como muitas vezes Cantamos”.