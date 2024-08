Cerca de 10 mil jovens participaram da missa de encerramento da 1ª edição do FEST JOVEM

Cerca de dez mil jovens participaram neste Domingo no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, da missa que encerrou a primeira edição do festival da juventude cristã angolana.

A missa foi presidida por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda, concelebrada pelos Bispos Auxiliares Dom Francisco António e Dom António Lunguieky Pedro, Sacerdotes de Luanda e de outras Dioceses, que na ocasião chamou os jovens a caminharem sob o signo dos ideias nobres para a construção da nação na Igreja e na sociedade.

Dom Filomeno do Nascimento fez estes pronunciamentos no encerramento da missa de acção de graças do FEST JOVEM 2024, que decorreu sob Lema” Peregrinos da Esperança.

O Arcebispo de Luanda fez saber também que a busca da verdade fundamental sobre a vida não contradiz nem nega, nem cancela a verdade do evangelho.

Por fim Dom Filomeno apelou aos jovens peregrinos da esperança a não deixarem de caminhar na esperança Longe de Deus, e pediu que aprendais a rezar, abrindo os corações e as consciências diante daqueles que vos conhece melhor do que vós mesmos.