Viver como mártires do amor em favor dos mais necessitados, apelo de D. Sanombo

No dia dedicado a São Lourenço, padroeiro da Sé catedral do Kuito-Bie festa associada aos 115 anos da catedral, Dom Sanomo encerra visita Pastoral de 3 dias a Sé catedral do Kuito, onde crismou mais de 200 jovens e adolescentes.

Na sua homilia o prelado exortou aos cristõs a viverem como como mártires do amor em favor dos mais necessitados” São Lourenço pede a cada um de nós que sejamos mártires no amor a ponto de sermos capazes de nos colocarmos sempre no lugar do irmão que sofre”.

O prelado falava na eucaristia que encerrou a sua visita pastoral à igreja catedral.

Reportagem de Amitai Imuno