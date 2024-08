Dom Maurício adverte sacerdotes a não adoptarem práticas para o benefício pessoal

O bispo de Caxito, advertiu aos sacerdotes da sua Diocese, no sentido de não adotarem práticas que contrariam os princípios da igreja para o benefício pessoal” o povo também poderá pretender um sacerdote ou Diácono especial que faça coisas extraordinárias que não se cansa que não é nem magro nem gordo, nem alto nem baixo portanto um ser que não existe, então as vezes somos exigentes demais e muitas vezes também caímos na murmuração e muitas vezes caímos na murmuração contra tudo e conta todos, porque infelizmente hoje todo mundo pensa que sabe, todo mundo pensa que pode, então criticamos tudo, criticamos o Bispo, criticamos o padre, criticamos o diácono, criticamos as autoridades, criticamos em fim, tudo e todos passam no crivo da critica”.

Dom Maurício Camuto, falava durante a missa do último Domingo na Paróquia de Nossa Senhora da Consolata, onde a comunidade cristã, testemunhou a ordenação presbiteral e diaconal de Sebastião Luenzo, ordenado Sacerdote e o Seminarista Vuna Garcia, ordenado Diácono.

Reportagem de Fernando Moniz