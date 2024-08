Iº Congresso Nacional da PROMAICA relança papel e missão na Igreja e na sociedade

Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo e Presidente da CEAST-Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé, presidiu neste XXI Domingo do tempo comum, a missa de encerramento do I Congresso Nacional da PROMAICA.

O Congresso decorreu de 22 a 25 de Agosto no Centro Pastoral Dom Armando, na Diocese de Benguela, e contou com a presença de mulheres de Angola, São Tomé e Moçambique.

Na Eucaristia que aconteceu no estádio da Ombaka, participaram mais de 3 mil senhoras Na sua homilia, Dom José Imbamba, disse que as mulheres tem muitos valores evangélicos a oferecer” temos uma doutrina que ilumina e orienta as vossas ações e o vosso viver de todos os dias e é a luz desta doutrina que deveres conformar tudo aquilo que serão as vossas realizações”.

Dom Imbamba pediu as mulheres que participaram neste Congresso que regressem para as famílias, dioceses e locais de trabalho, levando a semente do amor que relança esperança, vida, relações e realizações “ levai convosco a mensagem de alegria, esta alegria que faz com que todos nós sintamos Deus nas nossas vidas”.

De lembrar que este evento religioso feminino teve como lema: “Aquele por quem foi criado, nasceu de uma mulher” (Gál 4,4).