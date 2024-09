Com apelos aos valores da família encerra mais uma peregrinação a Muxima

Neste Domingo 1 de Setembro, terminou a Peregrinação anual ao Santuário da Muxima, edição 2024, onde estiveram perto de meio milhão de fiéis e decorreu sob o lema “Com Maria vivamos na fé o ano da oração”.

A missa de encerramento foi presidida pelo Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, concelebrada pelo Bispo de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, pelo Bispo convidado da Diocese do Porto (Portugal), Dom Manuel Linda, pelo Bispo Auxiliar de Luanda, Dom Fernando António, sacerdotes de Viana e de outras Dioceses.

Na Sua Homilia, Dom Zeca Martins, na sua homilia começou por dizer que Jesus quer uma religião de coração que transforma desde dentro a pessoa que reza e a configura a um Cristo manso e humilde de coração.

O Arcebispo do Huambo disse também que quem não Ama verdadeiramente não pertence a Deus e recomendou aos peregrinos a regressarem para casa com muita graça do senhor por intercessão de Maria.