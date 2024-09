Mês da bíblia: D. Emílio diz que cristãos são chamados a dedicar e colocar no centro das suas vidas a palavra do senhor

O Bispo da Diocese de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, presidiu no XXIII Domingo do tempo comum a missa de encerramento da visita pastoral ao Centro Pastoral de Santa Mónica.

Durante dois dias, Dom Sumbelelo, manteve vários encontros com responsáveis de grupos e movimentos daquela comunidade cristã, onde o foco foi auscultar as suas preocupações para melhor corresponderem aos desafios pastorais.

Na homilia, Dom Emílio Sumbelelo, refletindo a palavra de Deus proposto pela liturgia neste vigésimo terceiro domingo do tempo comum, explicou de forma clara a mensagem deste Domingo e tocou nos aspectos concretos que afetam o dia-a-dia dos cristãos.

Aos cristãos, Dom Emílio Sumbelelo deixou a seguinte mensagem:

“ Como crentes seja qual for a avaliação que façamos do mundo e das suas cores, não podemos esquecer que Deus esta connosco”.

Os cristãos nesse período do mês dedicado ao Livro Sagrado são chamados a dedicar e a colocar no centro das suas vidas a palavra do Senhor, adverte Dom Emílio Sumbelelo.

Os cristãos de Santa Mónica, ganharam neste domingo um novo cartório construído de raiz.