Novos missionários Saletinos em Angola, Arcebispo de Luanda destaca crescimento da congregação

A congregação dos Saletinos conta a partir de hoje com 7 novos sacerdotes e 4 diáconos.

Foram ordenados Presbitérios os seguintes diáconos:

Alberto Alfredo, António Sakusola dos Santos, Brigario Lucas António Francisco, Feliciano Tchimuco, Miguel Hacana, Paulo Kahala e Pedro Domingos Catembe.

Na mesma cerimónia foram ordenados diáconos os seguintes professos de votos perpétuos:

João Salakuenji, Leonardo Njenja, Luis Paulino dos Santos e Paulo Martinho.

As ordenações aconteceram neste Domingo XXV do tempo comum, Ano B, na paróquia de São João Maria Vianney em Luanda.

Durante a homilia, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias enalteceu o crescimento da congregação em Angola e no mundo.

“ Só temos de nos alegrar convosco, caros irmãos Saletinos, a obr iniciada um dia, a 178 anos, continua viva e dando os seus frutos, os seus sinais. É alegria grande para todas as dioceses onde estão os Saletinos para igreja em Angola, porque somos um corpo, vivemos profundamente a comunhão, a participação de todos na única missão, no único ide redentor e restaurador, é alegria para as vossas famílias, alegria para cada um de vós, alegria para todos nós que aqui estamos baptizados em Cristo e próximos de vós pela fraternidade humana”.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, deixou uma mensagem aos novos sacerdotes e diáconos Saletinos.

O Arcebispo encoraja os jovens a não terem medo de servir o Senhor.

“ Para que se levantem jovens prontos a responder o chamamento do senhor a tornarem-se diáconos, sacerdotes, religiosos e religiosas.

Rezemos para que as nossas comunidades se preocupem cada vez mais em servir os membros mais provados da humanidade nestes tempos difíceis”.

O prelado Católico acrescentou ainda aos diáconos e aos presbitérios, para caminharem a luz da palavra e tudo se tornara realidade” esta é a missão que confio a cada um de vos, enquanto convosco e por vós, invoco a intervenção da serva do Senhor chamada a ser mãe de Deus e da Igreja e com a Senhora de La Salete e o vosso amado pai Dom Felibert de quem deveis ser filhos e discípulo fieis, possais caminhar todos os dias na alegria do evangelho”.

O Arcebispo de Luanda falando aos ordenados pediu para que na liberdade do coração, entregai a vossa vida ao Espirito do Senhor, para que ele faça de cada um de vós uma obra-prima da graça.