Arcebispo de Luanda diz que igreja angolana vive momentos de dor

Durante a missa dos 60 anos de existência da Paróquia Sagrada Família, o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, sublinhou que a igreja está vive momentos de dor e de luto pela morte do primeiro Cardeal angolano, sublinhando porém que o jubileu vai continuar a ser vivido com fé, na esperança da ressurreição.

“ Estamos vestidos de dor de dor, de luto, pois deixou o nosso convívio quotidiano marcado pela proximidade física, o nosso Cardeal, o nosso mais velho. Mais velho no colégio cardinalício, mais velho no colégio dos presbitérios em Angola e neste clero de Luanda, mais a nossa fé não nos inibi de celebrar a vida em plenitude, o Jubileu é expressão de plenitude da vida, alguns contactaram—e dizendo como vai ser o nosso Jubileu agora, eu quero recordar a todos meus irmãos que a nossa fé é revestida dessa luz grandiosa que é a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Deus é o senhor da vida a morte não é o aniquilamento da pessoa humana, mas é o reapropriar-se daquela pluralidade da existência da vida que desde a criação nos acompanha, então é motivo de gloria, motivo de acção de graça, mesmo com o coração rasgado, mesmo com a respiração sufocada, o nosso Cardeal, homem forte, homem valente, firme na fé, esta nas mãos de Deus, isto é para nós motivo de muita alegria, de muito conforto, celebremos pois o nosso Jubileu, o Jubileu da Paróquia da Sagrada Família”.