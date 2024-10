Angolanos despedem-se de Dom Alexandre

Aconteceu na manha desta Terça-feira, 8 de Setembro a missa de encomendação da alma de sua Eminência Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, falecido no passado dia 28 de Setembro, vítima de doença.

A paróquia da Sagrada Família, acolheu os Bispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST, sacerdotes, religiosos e religiosas, familiares, entidades eclesiásticas e governamentais, destacar aqui a presença do Casal presidencial, João Lourenço e Ana Dias Lourenço, titulares do poder executivo e legislativo, responsáveis de Partidos Políticos da oposição e o santo povo de Deus.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda, presidiu a celebração, mas coube ao Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, a catequese homilética.

Mensagens de condolências chegaram de várias partes do mundo, a primeira a ser lida foi a do Papa Francisco, na voz do Núncio Apostólico Dom Kryspin Dubiel.

De seguida foi lida a mensagem do Pro-perfeito da Congregação dos povos, lida pelo Padre Christopher Seiler, Secretário da nunciatura apostólica de Angola e São Tome.

A Mensagem da CEAST foi apresentada pelo seu presidente, Dom José Manuel Imbamba

Na homilia, Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Huambo, fez saber que o Cardeal encarnou um discipulado, disciplinado “Homem de vigorosa disciplina nas coisas de Deus e no trato com os homens seus irmãos, em tempos particularmente difíceis, afirmou-se como pastor dos angolanos e do mundo tendo assumido o cargo de presidente da Caritas internacional, sacrificou-se e sofreu por Angola e seus irmãos, tanto no período colonial como durante a guerra entre nós, a nossa historia como povo e país, foi marcado por momentos duros e difíceis, momentos de verdadeira prova, acontecimentos que marcaram sobre maneira a vida deste filho de Angola, Sr. Cardeal”.