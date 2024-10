Muxima do Toco encerra mais uma peregrinação, com apelos ao poder da escuta

Sob Lema " com Mamã Muxima vivamos com fé o ano de oração" aconteceu de 25 a 27 de Outubro, a 13° peregrinação a Paróquia de Nossa Senhora da Muxima no Toco.

Durante os 3 dias, houve Exposição do Santíssimo Sacramento,

-Confissões

-Catequeses

-Via Sacra e

-Reza do terço e Missa

A Peregrinação a Mamã Muxima no Toco na Arquidiocese do Lubango, acontece Anualmente no mês de outubro, este ano participaram mais de 60 mil fiéis, vindos das diversas Arquidioceses e Dioceses, onde Juntam-se para manifestar a sua fé e devoção a Maria Santíssima e Mãe da Igreja.

A missa de encerramento foi Presidido por Sua Excelência Reverendíssima Dom Maurício Agostinho Camuto Bispo da diocese de Caxito.

Na sua homilia Dom Camuto, salientou a fé e a escuta.

A fé alimenta-se da escuta “ Depois de curar o cego Jesus disse vai que a tua fé te salvou”, quantos irmãos hoje vivem na ignorância da fé, indiferentes aos apelos de Deus, aos ensinamentos de Jesus, outros seguem o caminho longe de Deus, porque levados por caminhos enganosos, outros ainda abraçam determinados movimentos religiosos, porque convencidos por esse pastor ou profeta tem poder de curar ou fazer milagres” esquecem-se das palavras de Jesus a Bartimeu, vai a tua fé te salvou”.

Dom Camuto prossegui” Caro irmão, cara irmã é a tua fé que te garante a cura ou o milagre e não as palavras deste ou daquele pastor é a tua fé. A cura ou milagre dependerão da tua fé, Jesus cura-nos por meio dos sacramentos que deixou a sua igreja, nós acreditamos nisto, acreditamos no sacramento que estamos a celebrar, na eucaristia? Nós cristãos acreditamos na presença de Jesus aqui? Ele que disse lá onde estiverem, um ou dois estarei presente? Nos acreditamos que este pão que será consagrado se converte verdadeiramente em corpo de cristo, o vinho que será consagrado se converte verdadeiramente em sangue de cristo, nós acreditamos nisto? É fácil gritar por ai que somos cristãos, que somos baptizados, mas provar que tu és um homem ou mulher de fé é muito difícil”.

Falando do poder de escutar, Dom Camuto disse que o mundo vivi hoje uma crise de escuta, ninguém escuta ninguém” mesmo em nossas casas o marido não escuta a esposa e a esposa não escuta também o seu marido, diz-se que num lar, numa família se a mulher ganha mais que o marido o marido nem pode abrir a boca, igualmente nas nossas casas os pais não escutam os filhos e os filhos não escutam os pais e na nossa sociedade os governantes não escutam os governados e os governados não escutam os governantes, vivemos em crise geral de escuta e assim também nem escutamos a voz de Deus, alias os que anunciam a palavra de Deus são mal vistos porque incomodam”.

Falando directamente as famílias o prelado sublinhou” quantos gritos de dor e angustia não são abafados nas famílias, quantas mulheres ou homens, não são impedidos de manifestar o seu sofrimento, quantas crianças abusadas sexualmente e proibidas de falar, quantas crianças violentadas, quando dor e angustia dentro das nossas casas”.

Finalizando a homilia, Dom Maurício Camuto, Bispo de Caxito, disse que “ estamos aqui hoje, cheios de fé, esperança e confiança, para pedir ao senhor por intercessão de Maria a mãe do coração, que atenda as nossas orações, que escute os nossos gritos de dor e sofrimento, que escute o grito das nossas famílias, sobretudo aquelas desavindas, onde não a paz, harmonia e entendimento, que escute o grito das nossas crianças, dos nossos jovens, muitos dos quias perdidos nas drogas e no álcool, que escute o grito dos trabalhadores enfim, o grito de todos os irmãos que sofrem no corpo e na alma, isso tudo por intercessão da mama Muxima”.