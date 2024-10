Legado de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento volta a ser lembrado

Aconteceu nesta Segunda-feira, 28, a missa do trigésimo dia do passamento fico de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.

A Sé catedral acolheu, sacerdotes, religiosos e religiosas, familiares, membros do executivo e fieis.

O Bispo de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, presidiu a eucaristia, concelebrada pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, os Bispos Auxiliares Dom António Lunguieky e Dom Fernando Francisco.

Coube ao Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno, proferir a homilia, referindo-se ao cardeal como exemplo de fidelidade e integridade, cujas virtudes se fazem lições eternas para os vivos ”esta proximidade faz-nos bem, é a proximidade do testemunho, proximidade da confiança, é a proximidade da esperança”.

Dom Filomeno agradeceu ao Cardeal pelo testemunho da fidelidade, de integridade e de autoridade leveriana” obrigado pela sistemática firmeza tunista que plasmou todo vosso ser”.

Até Sábado 28/9, data da sua morte, era considerado como o mais idoso membro do Colégio dos Cardeais, somava 99 anos.

Nasceu no dia 1 de Março de 1925, em Malanje/Angola, completaria 100 anos de vida e 50 anos de Episcopado em 2025.