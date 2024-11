Arcebispo de Luanda destaca crescimento da comunidade na paróquia de todos Santos

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda, rezou, neste Domingo, com os fiéis da comunidade de fé Nossa Senhora de todos os Santos, por ocasião do primeiro aniversário como Paróquia.

“ É uma alegria muito grande estar aqui convosco par celebram o 1º aniversário como comunidade paroquial e é ainda mais consolador saber, uma comunidade aberta, falarei mais tarde sobre isso na homilia, uma comunidade onde a um dinamismo pastoral novo e que vos encanta e que vos mobiliza numa paroquia que esta apenas um sacerdote”.

Na homilia, o Arcebispo de Luanda, expressou a sua alegria e satisfação por rezar com a comunidade, tendo destacado o seu crescimento pastoral” nós somos cristãos, fomos baptizados em Cristo e participamos da vida dele, hoje participamos nesta eucaristia ainda precisamos de conversão? “Nós todos sabemos que desde o nosso baptismo muitas coisas na nossa existência que não corresponde a vontade de Deus, todos nós precisamos de voltar na palavra de Deus, para seguirmos o caminho da fé, o caminho da graça e alcançar a salvação”.

Dom Filomeno realçou ainda que por toda Luanda muitos cristão vão a missa mas não percebem o que a de novo quando saem da missa” a culpa não é só deles, as vezes é Deus, estão na missa mas estão distraídos, estão a olhar o penteado da vizinha, estão a reparar o vestido da outra, as vezes a culpa não é vossa é também do celebrante não preparamos bem a mesa da palavra, do acolhimento, da celebração”.