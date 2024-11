Bispos da CEAST celebram Jubileu de Dom Zacarias Kamuenho

Arquidiocese do Lubango foi o palco da celebração os 50 anos de vida Episcopal de Dom Zacarias, Arcebispo emérito do Lubango.

Uma missa bastante animada por jovens católicos que tiveram a oportunidade de celebrar a festa de Cristo Rei, com os Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), onde as paróquias da Arquidiocese, representavam uma Diocese.

Ao tomar a palavra, na homilia da missa da solenidade de Cristo Rei do Universo, o bispo do Dundo Estanislau Marques Chindecasse manifestou preocupação com a facilidade com que alguns jovens, mesmo aqueles que frequentam academias, deixaram – se enganar pela crença no feitiço, a este, o prelado apelou a uma mudança de mentalidade e a si libertarem destas práticas.