Arcebispo de Luanda apela fiéis a pedirem bênção e sabedoria de Deus baseada no amor

No último dia do ano, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, celebrou na Sé Catedral de Luanda, Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Na sua homilia, o Arcebispo de Luanda apelou aos fiéis, a pedir a bênção e a sabedoria de Deus para condução de uma vida baseada no bem, no amor e na paz.

“ Creio não poder haver melhor propósito para um Cristão no inicio do ano, se não esse de colocar-se mais próximo de Deus, de viver essa proximidade de Deus com o homem, que o Natal manifesta, que o Natal testemunha, perceber que Deus entrou nas nossas vidas, a nossa historia mudou, a nossa historia é outra, não estamos mais sozinhos, Deus está connosco, esta ao nosso lado, por isso o Papa Francisco nos convida a viver este ano Jubilar de 2025 sob signo da Esperança, renovar a nossa confiança em Deus, fortalecer a nossa confiança fraterna, nossa comunhão, comunhão entre nós, fortalecer e sermos todos peregrinos da esperança e vida nova no mundo, sermos peregrinos da esperança, neste sentido a esperança nos comprometi a viver e a oferecer sinais de esperança, lutando contra todo mal em favor do bem comum”.

Dom Filomeno falava durante a missa que marcou a conclusão de mais um ano na catedral de Luanda.