Igreja rende acção de graças pelos 25 anos de vida episcopal de Dom Mbilingi

A igreja em Angola saudou este Domingo da Epifania do Senhor, com missa de acção de graças o jubileu dos 25 anos de vida Episcopal do Arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi.

Presentes na cerimónia, Núncio Apostólico, os Bispos da CEAST, sacerdotes e religiosos das várias dioceses de Angola.

A missa foi presidida pelo próprio aniversariante, mas coube ao Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, fazer a oração homilética, onde destacou os feitos de Dom Gabriel.

Reportagem de Jerónimo Domiano