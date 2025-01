Fiéis juntam-se em missa de acção de graças pelos 60 anos de D. Imbamba

O Arcebispo de Saurimo diz que ao celebrarmos o Baptismo de nosso senhor Jesus Cristo somos convidados a nos virar para nós mesmos no sentido de nos despertar para qualidade e beleza do nosso viver em sociedade, Dom José Manuel Imbamba fez esses pronunciamentos na missa de acção de graças a que presidiu neste Domingo pelos seus 60 anos de vida.

“ Quais são os efeitos do nosso baptismo para com a cultura que no alimenta dia e noite, como é que nós os baptizados influenciamos o ambiente, politico, social, o ambiente económico, jurídico, religioso, o ambiente familiar, como é que nós baptizados configurados com Cristo livres de todas as amarras que a graça do baptimo nos tira, como é que nós nos tornamos em presença viva do amor de Deus no meio dos nossos irmãos, o que é que faz em nós o baptismo, liberta-nos? Ou mantem-nos escravos? Sim porque muitos ainda somos escravos, escravos dos nossos caprichos, escravos das nossas tradições, escravos dos nossos medos, das nossas incertezas, escravos das nossas amarras culturais, das nossas conquistas, das coisas nossas, não estamos livres, não estamos em paz, não conseguimos oferecer aos outros a beleza da nossa fé, o testemunho verdadeiros de cristãos, não conseguimos oferecer a nossa família este amor que vem de Deus que nos deve ajudar de facto a transmitir aos nossos filhos a beleza da fé que professamos, a beleza da fé que celebramos, a beleza da fé que somos chamados a testemunhar, para que com o nossos sim a Deus, sejamos sempre sim para com os nossos irmãos”.

O Arcebispo de Saurimo exortou a comunidade a não ter medo ser cristão neste mundo cheio de surpresa.