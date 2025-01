Dom Belmiro repudia critérios usados por muitos dirigentes, para atribuição de funções nas instituições

Bispo de Cabinda manifesta insatisfação com tratamento crítico dado a aqueles que lutam para o bem-estar da Sociedade.

“ Nós os baptizados temos a obrigação de termos um novo olhar para as outras pessoas e foi esse novo olhar, que criou as bases do mundo moderno de que somos hoje beneficiados, quando aqueles que tem responsabilidade de dirigir, baptizados e vivendo a sua fé, procuram os seus colaboradores não olhando para a sua origem ou para a relação que estabelecem com a família, mas com aquilo que eles podem fazer de melhor, por este caminho até a nossa fé nos ajuda dando aqueles que tem responsabilidade o poder disciplinar para que possa responsabilizar qualquer um que viola as normas e não tenha medo de mandar para cadeia porque é seu amigo, seu familiar ou seu conterrâneo”.

Dom Belmiro ressaltou ainda em Missa rezada na paróquia De Santa Mónica que quando não há conversão os comportamentos negativos permanecem e levam a perdição.

Reportagem de Ermita Comba