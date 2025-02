Núncio em Angola ressalta contributo dos consagrados na construção de sociedades mais justas e organizadas

Na celebraçao eucaristica que marcou o encerramento do jubileu nacional da vida consagrada que decorreu sob lema “Peregrinos da esperança a caminho da reconciliaçao e da paz”, o Núncio Apostólico em Angola e São Tomé ressaltou o contributo dos consagrados na construção de sociedades mais justas e desenvolvidas.

“ A esperança assim entendida, deu força e poder aos discípulos de Jesus Cristo desde os apóstolos até hoje, Jesus Cristo, nos envia hoje a tornarmo-nos peregrinos da esperança no mundo em que vivemos, depois de termos experimentado o seu amor, o homem da esperança nunca para num caminho é um continuador da missão de Jesus e faz tudo para tornar Deus mais conhecido e amado”.

Dom Kryspin acrescentou ainda dizendo que a missão das pessoas consagradas é um sinal visível de esperança para aqueles que vivem em situação de desespero” a presença de tantos padres e irmãs num espaço do mundo actual é um amor de cura e devolve a esperança, por vezes esta presença é invisível, por vezes silenciosa, mas sempre fecunda as obras de evangelização, empreendidas as obras de misericórdia e a oração quotidiana das religiosas, dos irmãos e dos leigos consagrados contribuem para a construção da civilização de que tanto precisam as nossas famílias, as nossas comunidades, a nossa pátria e o mundo inteiro”.

O Arcebispo Dom Dubiel destacou igualmente a festa da Apresentação do Senhor como sendo a oferta das pessoas consagradas ao serviço exclusivo de Deus, e disse mesmo que as pessoas consagradas mostram o verdadeiro rosto do amor.

Por seu lado, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, em mensagem, exorta os consagrados e consagradas a encontrarem em Jesus a alegria e fé, diante dos vários desafios sociais e espirituais que lhes são apresentados. A leitura da nota coube ao secretário executivo da CEAST, Padre Alexandre Eduardo.