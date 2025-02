Arcebispo do Huambo apela aos novos missionários cuidado na utilização das tecnologias de comunicação

Arquidiocese do Huambo ganhou no último final de semana 4 sacerdotes e 4 Diáconos.

Foram ordenados os Seguintes Menoristas:

Amado de Jesus Ukelo, Cmf

Eugênio Sonehã Epomba (Diocesano)

Florentino Kanequetela, Cmf

Horácio Zeferino Telenge, Cmf .

Na mesma ocasião Dom Zeferino Zeca Martins ordenou á sacerdotes os Seguintes Diáconos:

Diác. Quintino Samacaca Padre (Pobre Servo)

Diác. Hilário Sepope Tchitumba (Diocesano)

Diác. Silva Bento Nunda (Diocesano)

Diác. Vitorino Camenhe Dumbo (Diocesano)

A celebração Eucarística decorreu no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, sobre a presidência do Arcebispo metropolita do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins, ladeado pelo Arcebispo Emérito do Huambo Dom José Alves Queiroz, e Dom Zanoni de Martino Arcebispo de Feira de Santana no Brasil, e Responsável pela pastoral afro na (CNBB) . E diversos Sacerdotes com destaque para o Padre José kambuta vigário geral da Arquidiocese do Huambo, e Padre Gabriel Isaías Cassinda, Cmf Superior dos missionários Claretianos, e Padre Alberto Sissimo, provincial dos missionários pobres Servos.

Na sua mensagem Homilética o prelado lembrou os Neos ordenados a missão de cada um dEles, a verdadeira beleza do Diaconato e Sacerdócio está no serviço aos irmãos, procurando servir Deus no irmão. Disse o Arcebispo do Huambo, que falava em homilia neste sábado no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Arquidiocese do Huambo, na missa de ordenação sacerdotal e diaconal.

Reportagem de Flaviana Samba