Arcebispo de Luanda na celebração da ceia do senhor deixa orientações concretas aos futuros sacerdotes

Cristãos vivem hoje a Sexta-feira Santa, dia em que se lembra a morte de Jesus na cruz. Essa data é celebrada na sexta-feira antes do domingo de Páscoa. Na Sexta-feira Santa, Jesus foi condenado à crucificação e morreu pelos nossos pecados.

O arcebispo de Luanda celebrou a Ceia do Senhor no seminário maior do sagrado coração de jesus.

Durante missa da quinta-feira santa, Dom Filomeno deixou orientações concretas aos futuros sacerdotes.

“ Quando fores sacerdote, no dia da Quinta-feira Santa, a roupa mais fina, o paramento mais belo e celebrai a Eucaristia como se fosse a primeira e a última da vossa vida, quando fordes sacerdote, mobilizai e consciencializai as vossas comunidades paroquiais para este dia e depois ao final na hora do jantar que ninguém jante sozinho é o dia do sacerdócio, não é depois da missa de Quinta – feira Santa, um vai jantar em Kikuata outro vai jantar na Kikunga, o outro fica em casa a olhar para as paredes a conversar com os mosquitos”.

O Arcebispo de Luanda apela aos fiéis a manterem viva a tradição e o sentido da celebração da Semana Santa.