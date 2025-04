Partiu o Papa da justiça das pessoas simples e marginalizadas

O Núncio Apostólico de Angola e São Tomé, Dom Krispin Dubiel, foi quem anunciou a informação oficial do passamento físico do Papa que se referiu a Francisco como uma pessoa presente na vida de cada cristão.

“ Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja, nos ensinou a viver o valor do evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados, rezemos pelo Papa que retornou a casa do pai, deixou-nos um bom exemplo, como Pastor da igreja universal, atento a cada pessoa e desejoso de dar apoio a todos os que seguem Jesus como mestre”.