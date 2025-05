No lançamento da primeira pedra para edificação da Paróquia Santa Teresinha D. Filomeno fala em coragem e confiança

A Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro Patriota aqui em Luanda, lançou neste Domingo a primeira pedra para a edificação definitiva do seu templo, num acto antecedido de uma missa de acção de graças, presidida pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

Na sua homilia, o Arcebispo disse que que a construção material do templo só será justificada se for acompanhada pelo desejo de cada um “ hoje estamos convencidos que nesta paredes de tijolos e cimento esta construída a igreja de pedra e fibra que é cada um de nós, com o lançamento da pedra para edificação deste templo estamos conscientes de que o senhor nos confia uma grande responsabilidade”.

Reportagem de Edna Cabral