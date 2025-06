Sacerdote exorta profissionais da média a serem promotores do bem e continuadores da esperança

A missa radiodifundida na manhã deste Domingo, 1 de Junho, dia internacional da criança e Solenidade da Ascensão do Senhor, a partir da Capela do Seminário Arquidiocesano de Luanda, o Padre Bantu Mendonça, Secretariado Nacional da Comissão Episcopal de Cultura e Comunicação da CEAST, destacou as crianças como futuro e presença viva da Igreja e da nação.

E por ocasião do dia Mundial das Comunicações Sociais, inspirado na mensagem do Papa Francisca” Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações”, o sacerdote do clero de Benguela, também endereçou uma mensagem aos profissionais da média, exortando-os a serem continuadores da esperança e promotores do bem.