Aos novos diáconos, Arcebispo de Luanda recomenda, verdadeira entrega e humildade no servir a Deus

Arquidiocese de Luanda acolheu neste Domingo 4 ordenações diaconais numa missa que teve lugar na sé catedral. Trata-se de Benedito da Silva, Geral Dombo, Julho Pedro, Nataniel Diogo, que foram ordenados a primeira ordem presbiteral do diaconato pelas mãos de Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias, arcebispo de Luanda.

Na Sua homilia o pastor da diocese fez saber que quem se consagra deve ter as marcas de Jesus.

“ Este é o momento fundamental e neste momento diz-se, quem se consagra sempre em si as marcas daquele que disse `` eu vim para servir e dar a vida para que o mundo, os homens tenham a vida em abundancia`` com essas palavras humildes Jesus exprime o se ser servo colocando-se a nossa total disposição, com essas palavras humilde Jesus revela a humildade do seu serviço de amor, revela a humanidade a verdade, a ternura do seu coração, a espontaneidade da sua entrega nas nossas mãos até ao fim”.

O Arcebispo de Luanda prosseguiu dizendo que a presença do diácono nas comunidades deve representar a solidariedade e o amor infinito de Jesus.

“ As pessoas de quem vos aproximais, as pessoas que encontrais nos vossos ministérios e também no vosso trabalho do dia-a-dia, as comunidades com as quais servireis, as comunidades onde estiverdes enviados, deverão ver em vós a caridade infinita de Jesus”.