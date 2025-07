3º Congresso do Laicado Católico propõe novas dinâmicas pastorais para a sua eficácia evangelizadora

Encerrou na Diocese do Namibe, 3º Congresso do Laicado Católico que vinha decorrendo desde o passado dia 25 de Julho.

A missa de encerramento que dá por terminado o conclave laical, o presidente da CEAST Dom José Manuel Imbamba, na sua homilia apelou aos leigos a assumirem o papel que lhes está reservado na Igreja respondendo ao seu compromisso baptismal.

Na celebração de encerramento, Dom Imbamba, fez alguns questionamentos aos leigos, a fim de os incentivar a seguirem o caminho da sua vocação no mundo secular.

Na ocasião o prelado advertiu para os riscos do comodismo, que nos fazem indiferentes as estruturas do mal hoje presentes na nossa sociedade.

Finalmente o Presidente da CEAST, deixa um importante recado para a missão dos leigos na sociedade e envia assim os leigos para o combate as estruturas do mal na nossa sociedade.

“ Não tenhais medo nem vergonha de estar ao serviço do bem comum da concórdia, do amor, da verdade, da justiça, da reconciliação do convívio fraterno e plural, não tenhais medo nem vergonha de serdes testemunhas de Jesus Cristo numa sociedade cada vez mais prostrada e desfigurada pelas estruturas do mal e do pecado, carente de lideranças éticas”.

Dom Imbamba falando aos leigos” santificai, santificai este mundo em que nos encontramos, santificai a família, o trabalho, a cultura, a política, a economia, santificai o desporto, a ciência, a tecnologia, as artes, santificai a justiça, a vida”.