Terminou a tradicional Peregrinação ao Santuário da Muxima fies fortalecidos com luzes da esperança jubilar

Encerrou neste Domingo, mais uma Peregrinação anual ao Santuário da Nossa Senhora da Muxima, sob o lema” Com Maria peregrinos na Esperança”.

A Missa conclusiva, a que participaram milhares de peregrinos, foi presidida por Dom Tonito Xavier MwanaNoa, Bispo Auxiliar de Maputo, convidado para presidir a missa de encerramento desta peregrinação anual.

O Prelado Moçambicano considerou ser uma graça e bênção, o encontro de fiéis na Muxima, onde o itinerário da nossa fé, se interlaça com a esperança viva do nosso povo, e nos conduz ao encontro com Deus.

Agradeceu ao Bispo de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, pelo convite “ Viemos ao Santuário da Muxima não apenas como simples viajante, mas como peregrinos de fé, testemunhas vivas da esperança que renasce em cada coração e do amor que nos congrega com o povo de Deus, aqui neste santuário sob olhar materno e providencial de Mama Muxima, somos todos interpelados a renovar o nosso compromisso com o evangelho, a escutar com humildade o apelo de Maria que nos conduz sempre ao seu filho e a permitir que esta peregrinação que realizamos em pleno ano Santo como peregrino da Esperança nos transforme interiormente”.

O Bispo Auxiliar de Maputo espera que esta peregrinação onde milhares de cristãos participaram tenha sido uma experiência de luz como filhos e fieis seguidores de Jesus Cristo ao longo da vida.

Dom Tonito Xavier Mwana Noa convidou os peregrinos neste ano jubilar a recomeçarem com confiança e humildade.

“ Viemos como filhos que deseja escutar o pai mesmo quando as respostas não são imediatas, neste ano jubilar somos convidados a recomeçar com humildade e confiança, a peregrinação é símbolo deste recomeço, deixamos o conforto, enfrentamos, o calor, o pó, o cansaço e queremos escutar o coração de Deus e ele fala não com trovões, mas com o silêncio, com ternura, com gestos simples, o nosso Deus é um Deus humilde que se faz passar por nós com meios insignificantes e aqui precisamos de humildade para acolhe-lo nos sinais, nos gestos nos irmãos com os quais Deus testa o grau da nossa sensibilidade para o acolhermos”.