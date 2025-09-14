Santuário da Nazaré encerra festividades dos 361 anos de fundação

A Comunidade Paroquial da Nossa Senhora da Nazaré encerrou neste Domingo, com uma missa solene as celebrações dos 361 anos de Fundação do Santuário de Luanda com o mesmo nome.

A missa de encerramento destas festividades foi presidida por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda.

Na sua Homilia fez saber que a igreja erguida de Nazaré é testemunho de que Deus não abandona ninguém e cada cristão tem na sua vida uma marca e certeza deste encontro com Deus.

“ Esta nossa presença é sinal também de que foi neste lugar que nós falando com essa mama descobrimos a força e o poder de Deus a nossa vida, por isso mesmo com os nossos reumatismos, mesmo com as nossas dores de cabeça, mesmo com as nossas várias preocupações, nós dissemos o senhor esta connosco, por isso estamos aqui, vindo de várias paróquias, alguns até vindo de outras províncias, porque ele nunca deixa de ser uma fonte de confronto e no seu jeito de consolar Maria nos leva a todos a nos reconectarmos com Deus tornando-nos um povo crente o povo de Deus, assim viemos a mama Nazaré renovar a nossa confiança em Deus, encontrar coragem para fazer bem a nossa parte no mundo, para fazer bem na nossa vida, na nossa família e na sociedade, enquanto baptizados, enquanto marcados pela fé, enquanto povo que acredita vivi da palavra e age na força do bem que o Espirito nos dá”.

Dom Filomeno convidou os fiéis a seguir o exercício de Nossa Senhora da Nazaré, a Peregrina que nos anima no caminho da esperança.

“ É uma operação maravilhosa que Maria fez e convida-nos da fazer, é um exercício que acontece no segredo da consciência de cada um de nós, no silêncio do coração do sentimento de cada um de nós, onde ninguém tem permissão de entrar é só tu e mais ninguém, vem com força, vem com alicate, desmonta pneus, vem com trator, não poes entrar na minha consciência, não podes entrar no que o meu coração neste momento sente”.