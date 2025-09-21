Bispos da CEAST abrem Congresso de Reconciliação Nacional no Santuário da Muxima, com uma missa pontifical

Os Bispos da CEAST presidiram neste Domingo, no Santuário da Nossa Senhora da Muxima, a missa de acção de graças pelos 50 anos da Independência Nacional.

Nesta mesma celebração os prelados procederam a abertura do Congresso Nacional da Reconciliação a realizar-se em finais de Outubro e Consagrar Angola ao Imaculado Coração de Maria.

Na homilia da missa, o Presidente da CEAST, Dom José Manuel Imbamba, começou por destacar os objectivos que levaram os prelados a realizar os trabalhos da segunda Assembleia ordinária anual no Santuário Mariano

“ Neste Santuario que é de toda nação, viemos com a IIª Assembleia da CEAST, para rezar e refletir sobre a nossa igreja e o nosso país, mas sobretudo para elevar os nossos corações a Deus em acção de graças e suplicas, nesse ano em que celebramos o Jubileu de ouro da nossa independência. Este lugar sagrado pela presença de Maria, é o pau perfeito para o nosso encontro e a Mama Muxima a mãe do coração, convida-nos a um olhar sincero e profundo, sobre o nosso próprio coração, sobre o coração de Angola”.

Ao proceder a abertura do Congresso Nacional da Reconciliação a realizar-se em finais de Outubro e Consagrar Angola ao Imaculado Coração de Maria, Dom Manuel Imbamba sublinhou que a Independência foi uma conquista, mas a Paz e a reconciliação continuam a ser um projecto por consolidar entre os angolanos.

“ Hoje neste lugar sobre o olhar terno da mama Muxima e por ocasião da celebração dos 50 anos da nossa Independência, abrimos solenemente as portas para o Congresso Nacional da Reconciliação a ter lugar em Luanda nos últimos dias de Outubro, sob lema: eis que faço nova todas as coisas”, apoc.21-5 e para o qual convidamos toda a nação, homens e mulheres de boa vontade a virmos todos a presença do senhor com as nossas alegrias e tristezas, com as nossas forças e fragilidade, com as nossas esperanças e desesperanças, com as nossas certezas e duvidas e sobretudo com as nossas almas, inteligência e fé para confirmamos que é possível fazermos caminhos novos”.