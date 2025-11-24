Dois filhos da Diocese do Uíje, da Congregação Teresiana, ordenados sacerdotes em Luanda

Trata-se de André Matias e Efigénio, membros da Congregação Teresiana.

A celebração foi presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo Metropolitano de Luanda.

A cerimónia, que reuniu fiéis, familiares, religiosos e representantes da vida consagrada, foi marcada por forte sentimento de alegria e gratidão, tanto pela Congregação Teresiana quanto pela Diocese do Uíje, que celebra a entrega de mais dois sacerdotes ao serviço da Igreja.

A ordenação de André Matias e Efigénio reforça o dinamismo vocacional da diocese e o compromisso da Congregação Teresiana com a missão evangelizadora, formação humana e espiritual das comunidades onde atua.

Os novos sacerdotes deverão, nos próximos dias, receber os primeiros destinos pastorais dentro da Arquidiocese de Luanda ou em outras regiões onde a congregação exerce a sua missão.