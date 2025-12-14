Assistência aos mais necessitados, D. Filomeno encoraja as acções da pastoral social em Luanda

O Arcebispo de Luanda encoraja as acções da pastoral social da catedral a favor dos mais necessitados.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias falava neste 3º Domingo do advento durante a festa patronal da igreja matriz em Luanda.

Dom Filomeno falou da pastoral social, um dos milagres de Deus, que existe desde a época do Covid e até agora continuam com a dinâmica, preocupação e atenção aos mais vulneráveis.

No dia em que a igreja celebra o 3º Domingo do advento, o conhecido Domingo da alegria, o Arcebispo de Luanda alerta que o cristão não se deve alegrar com o mal do outro.

“ O tema da alegria hoje como é percebido pelos homens, como é entendido pelas pessoas, a alegrias balofas, vazias, ocas, a quem se alegra até dos infortunados por uma chuva, por um acidente a alegrias muito vulgares, muito banais”.