Igreja celebra último Domingo do Advento

A Igreja celebra neste 4º Domingo do Advento, o último de preparação para a festa do Natal.

As leituras do Dia fazem referência a Virgem que dará a luz a Filho, aludindo profecias reveladas nas Sagradas Escrituras, comentando estes textos, o Padre Gaudêncio da Diocese de Ondjiva e director da Radio Ecclesia foi o celebrante da missa radiodifundida pela Ecclesia a partir da Paroquia de Nossa Senhora da Conceição – Sé Catedral, esclareceu o teor da profecia narrada na primeira leita que fala da Virgem Maria que concebeu pelo poder do Espirito Santo.

O Padre Gaudêncio diz que o amor de Deus por nós é incondicional devido a sua misericórdia, que é infinita.

Entretanto convida os fiéis a viverem o natal permitindo que Deus Toque no coração de cada família envolvida na celebração.