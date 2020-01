Na Arquidiocese do Lubango o Arcebispo Dom Gabriel Mbilingue convida as famílias a seguirem o modelo da família de Nazaré.

O prelado católico na sua homilia disse ainda que, a família de Nazaré não é uma família sem problemas, privilegiada, ou sem preocupações, apelando ainda que as famílias mais abastadas olhem para as famílias com dificuldades, deslocadas, refugiadas.

Reportagem de Edgar Ganga