Alambamento comercial reprovado pelo Bispo do Sumbe

Na Diocese do Sumbe, o Domingo da sagrada família foi vivido no santuário de Santo António, no município do Porto Amboim.

Na sua homilia Dom Kiala pediu as famílias presentes na celebração que em todos os momentos Deus deve estar presente.

O prelado adiantou ainda que é necessário que as famílias vivam longe do álcool, da feitiçaria e do alambamento a que denomina comercial.

Deus acompanha sempre esta presente “ Deus connosco”, a família experimente-a no afecto mútuo, no diálogo “ quando há diálogo entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, a Nossa Senhora esta a nos conduzir”

Reportagem de Jelson Pimentel