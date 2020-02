Apesar do incêndio Seminário Propedêutico São João Paulo II vai arrancar

A garantia foi dada pelo Bispo da Diocese Dom Leopoldo Ndakalako, que pediu a comunidade que seja mais caridosa de forma a ajudara ainda mais a igreja por todas essas dificuldades e para que as aulas no Seminario não parem porque é uma prioridade da igreja.

As aulas vão começar de uma maneira difícil mas não impossível, disse o prelado, com mais oração e unidade, o resto o senhor fará, ele realiza, ele move o projecto de salvação e com a força do Espírito santo para a renovação das nossas forças.

Reportagem de Marcolino Tchiungue