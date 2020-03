“ Só na humildade poderemos reconhecer os pecadores” diz Dom Mbilingi

Quarta-feira, 4 de Março, os trabalhos dos Bispos reunidos na Iª Plenária, que acontece no santuário da Mama Muxima, começou com a celebração eucarística, presidida pelo Arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi e concelebrada por todos os bispos presentes nesta Plenária.

Com animação do grupo Coral da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, Dom Mbilingi na sua homilia chamou atenção na conversão.

Ressaltando as leituras do dia, o prelado disse que elas lançam um convite a conversão divina, a restabelecer a nossa fé, a reabastecer os nossos corações com aquele amor de Deus, em que se manifestou em Jesus Cristo Nosso Senhor.

Falando ainda da conversão o prelado católico falou da sabedoria de Deus, que amou de tal maneira o homem entregando o seu filho a morte.

Vamos acompanhar a homilia completa