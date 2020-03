O bispo da diocese de Benguela, apelou à solidariedade para com as pessoas vulneráveis e mais afectadas pelas medidas do estado de emergência decretado nesta Quarta-feira pelo Presidente da República.

Por outro lado, Dom António Jaca apelou os fiéis católicos a acompanharem as eucaristias radiofónicas, neste período de emergência nacional.

Reportagem de Zé Manel