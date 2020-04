“Oração pelos Agentes da Policia, trabalhadores de saúde e governantes” pede Dom Benedito

Falando na homilia do Domingo de Páscoa, cuja celebração aconteceu no Mosteiro das Irmãs Clarissas do Bairro da Maxinde, o prelado reconheceu que tais limitações têm sido difíceis para os angolanos, porém, entende serem necessárias para se evitar a contaminação nas comunidades.

O arcebispo de Malanje pede orações dos fiéis pelos governantes, agentes da polícia, das forças armadas e dos trabalhadores saúde neste tempo de prevenção e combate a covid 19. Renovou apelos ao cumprimento das regras impostas pelo estado de emergência e recordou que Angola é consagrada ao imaculado coração de Maria, a nossa intercessora nesta fase difícil.

Acompanha a homilia completa