Família igreja doméstica diz Dom Kiala

Neste Domingo da misericórdia, o bispo da Diocese do Sumbe, Dom Luzizila Kiala, na sua homilia solidarizou-se com as famílias vitimas das enxurradas em Luanda, que aconteceu na madrugada deste Sábado.

Apelou ainda aos fiéis angolanos a não perderem a fé e incentivou á oração em família como igreja doméstica.

Em relação a Pandemia da COVID, Dom Kiala, disse que neste momento difícil de confinamento a igreja não deixa de incentivar a promoção da vida, mesmo com as celebrações limitadas é tudo em prol da vida “ Fica em casa” para q defesa da vida.

Reportagem de Óscar Tito