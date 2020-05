Dom Emílio recorda figura e legado de Dom Óscar

Dom Emílio Sumbelelo, bispo de Viana e administrador apostólico do Uíge, na missa que presidiu na manha de Quarta-feira, 27 de Maio dedicou a sua homilia ao legado e figura de Dom Óscar Braga, Bispo emérito de Benguela, que partiu para a casa do pai aos 89 anos, nesta Terça-feira, 26 de Maio, vítima de doença.

Para o prelado, Dom Óscar cumpriu com zelo os dons recebidos de Deus e recordou com profunda consternação os feitos e os momentos vividos com Dom Óscar Braga em Benguela.

“Porquê partes neste momento que nos encontramos em recolhimento social por força da pandemia da Covid 19?” Questionou Dom Sumbelelo, depois de uma reflexão profunda.

Como resposta Dom Sumbelelo adiantou “ Deus quis que Dom Óscar partisse no silêncio e na humildade”.

Vamos acompanhar a homilia completa