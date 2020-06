Diocese de Caxito celebra festa de Santo António

A celebração central acontece neste Sábado a partir das 10 horas e será transmitida pela Ecclesia e via facebook-Santo Antonio Kifangondo, devido ao estado de confinamento que estamos a viver e a celebração ser presidida pelo administrador Apostolico da Diocese Dom António Jaca.

Este ano só será mesmo rezada a missa no Santuario sem a presença dos peregrinos, adiantou o Paroco e reitor do Santuario, Padre Achwin.

A humildade, piedade, inteligência no domínio de línguas, bem como os atributos de cada cristão ser sal e luz no meio dos irmãos fazem parte dos devotos de Santo António de Lisboa, também conhecido como de Pádua Itália, onde fez o milagre dos peixes que se calaram quando estava em turbulência na presença do santo António.