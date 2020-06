Arcebispo do Lubango lamenta situação de vida dos refugiados

O Arcebispo do Lubango lamentou o agravamento da actual situação de vida dos refugiados acentuada pela covid 19 em Angola.

Dom Gabriel Mbilingui que falava neste XIIª Domingo do tempo comum no seminário maior de Luanda, centrou a sua homilia na mensagem do papa Francisco por ocasião do dia mundial do migrante e refugiado que este ano a igreja celebra a 27 de Setembro.

O Arcebispo do Lubango enalteceu a mensagem do papa Francisco para o dia mundial migrante e refugiado e apontou os desafios da reintegração social dos deslocados internos no nosso país.

Vamos acompanhar a homilia completa