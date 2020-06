Dom Tirso chama atenção dos fiéis ao uso de mascara na igreja e fora dela

No primeiro dia da retoma das actividades religiosas, o Bispo da diocese do Lwena, lamentou a vulnerabilidade que se regista na província do Moxico que desde que começou a pandemia e tendo em conta o número de pessoas em quarentena domiciliar e institucional nenhuma delas foi testada cujas amostras não foram enviadas à Luanda, o que dificulta saber se naquela província do país há ou não casos de Covid-19.

Reportagem Cristóvão Companhia