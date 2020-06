Catedral do Lubango entregue a família Arquidiocesana

Catedral Metropolitana do Lubango, depois de quase 1 ano a beneficiar de obras de requalificação a cargo do governo angolano, foi entregue a família arquidiocesana do Lubango na noite de sábado 27 de Junho, o acto contou com a presença dos membros do governo central e local e com autoridades eclesiásticas católica no Lubango. O corte da fita coube ao Ministro de estado para coordenação económica Manuel Nunes Júnior.

Reportagem de Edgar Ganga