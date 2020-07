Bispo de Cabinda denuncia existência de supostos pastores com falsa missão

Dom Belmiro Chissengueti denuncia a existência de falsos pastores que com os seus ensinamentos estão a destruir muitas famílias em várias comunidades da Diocese de Cabinda e não só.

O Bispo de Cabinda aponta alguns exemplos e adverte que há gestores que estão a pagar pelos erros do passado, grupos religiosos que nas suas reuniões de fé é de saber quem dá mais para Deus” como se Deus precisasse de dinheiro muitas vezes confundindo a mente dos corruptos, daqueles que roubam os bens do povo, anestesiando as suas consciências de que dando parte do roubo não merecerão castigo da parte de Deus”.

Vamos acompanhar a homilia