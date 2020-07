Dom Imbamba apela à maior capacidade de acolhimento e escuta dos párocos

Na Arquidiocese de Saurimo, prossegue o programa da tomada de posse de novos Párocos recentemente nomeados.

Depois da tomada de posse do Pároco da Sé, que aconteceu no dia 5 de Julho, neste XV Domingo 12 de Julho, tomou posse o novo Pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus , Município de Dala, 160 kms a sul de Saurimo, o Padre Cirilo Makal Naweiji Lwanga que substitui o Padre João Mawito.

Sacerdotes, irmãs de vida consagrada, dezenas de fiéis idos de Saurimo, por representações juntaram-se aos fiéis católicos do Dala, numa missa testemunhada pelo administrador Municipal, alguns membros de seu pelouro e por algumas Igrejas Irmãs convidadas.

Na sua homilia Dom José Manuel Imbamba, aconselhou os fiéis a fazer a diferença, manifestando o amor fraterno que reflecte a beleza de ser Cristão.

O prelado apelou por outro lado à maior capacidade de acolhimento e escuta dos párocos aos seus fiéis.

Reportagem de Almeida Sonhi