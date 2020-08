“ Igreja é lugar onde devemos conviver de forma unida” diz Dom Ndakalako

Na sua homilia da celebração do XX Domingo do Tempo Comum o prelado adiantou que a casa de Deus, o monte Santo, é a sua igreja, para ela todos os povos são chamados para formarem uma comunidade de fé de vida e de oração, uma comunidade dos crentes onde todos sem distinção, medo, ódio e suspeitas são chamados a aproximarem-se de Deus, a unirem-se ao seu senhor, para o servirem para amem o seu nome e serem os seus servos servindo com simplicidade e caridade os seus irmãos.

“A casa de Deus a igreja é o lugar de comunhão é sinal de unidade onde os irmãos reunidos em torno do altar do sacrifício eucarístico e iluminados interiormente pelo espírito santo são intimados a viverem unidos, a respeitarem o direito a praticarem a justiça a promoverem a reconciliação, a anunciarem a boa noticia que trás paz e alegria no e ao coração de cada homem e mulher de todos os tempos”.

Em Cristo todos temos a mesma dignidade de filhos de Deus graças a infinita misericórdia do pai que alcançamos em Cristo seu filho, na obediência e no sacrifício de si dando a sua vida por nós na cruz, afirmou Dom Leopoldo Ndakalako Bispo de Ondjiva.

