Na ordenação de mais dois sacerdotes Dom Kiala diz “Padre é também submetido a tentação do poder e do dinheiro”

Em 45 anos de Diocese Sumbe conta com mais de 55 sacerdotes do Clero Secular.

Neste Domingo foram ordenados mais 2 na paróquia de Nossa Senhora da Assunção na cidade do Wako-kungo.

Tratam-se dos Padres, António Aspirante Joaquim Freitas de 30 anos de idade e Victorino Cassoma Capitango de 28 anos de idade e é o terceiro Padre da família Capitango.

O bispo diocesano na sua homilia disse que a vida de consagrado deve ser vida de serviço, dedicação, um serviço feito desinteressadamente para Deus procurando unicamente o bem dos irmãos ou a salvação” Hoje mais do que nunca o Padre é também submetido a tentação do poder e do dinheiro, esquecendo-se de que a exemplo de Jesus no dia da ordenação se fez servo , isto é aceitou servir consciente e livremente”

Reportagem de Óscar Tito