“Divino Espírito Santo” Nova paróquia na Diocese de Cabinda

A comunidade da nova Paróquia viveu nes XXVI Domingo, com muitas celebrações.

Erecção da Paróquia, bênção do novo Altar e Tomada de Posse do Pároco, Padre Carlos Gime, perto de 40 jovens e adolescentes receberam o Sacramento da Eucaristia e a celebração dos 30 anos de sacerdócio do Padre Carlos Gime.

A paróquia esta localizada na zona do Luvassa, dando grandiosidade a antiga zona pastoral da Santa Madalena ligada a Associação religiosa das Irmãs Predilectas de Jesus.

O decreto de ereção da Paróquia foi exarado pelo bispo, Dom Belmiro Chissengueti no dia 16 de Setembro, bem como o de nomeação do seu respectivo Pároco.

Na homilia o prelado disse que a comunidade tomou nome do Divino Espirito Santo, em homenagem a aqueles que tiveram na base da Segunda Evangelização de Angola.